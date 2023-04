Stand: 28.04.2023 09:27 Uhr Falsche Wasserwerker sperren Seniorin ein - drei Festnahmen

Nach einem Raubüberfall auf eine 82-Jährige hat die Polizei im Landkreis Schaumburg drei mutmaßliche Trickbetrüger festgenommen. Zwei von ihnen sollen sich bei der Seniorin in Rodenberg als Wasserwerker ausgegeben haben. Als die Frau sie daraufhin in ihr Haus ließ, sperrten die Männer sie in ein Zimmer ein. Von dort aus konnte die 82-Jährige aber eine Nachbarin verständigen - die rief die Polizei. Auf der Flucht gerieten die mutmaßlichen Täter dann an der Autobahn bei Lauenau in eine Polizeikontrolle. Sie hätten noch versucht zu fliehen, seien aber umgehend gestellt worden, so die Polizei. Die Beamten fanden Drogen im Auto und stellten fest, dass der Fahrer unter Drogen stand und einer der Männer per Haftbefehl gesucht wurde. Die beiden mutmaßlichen Betrüger und der Fahrer wurden festgenommen. Alle drei Männer seien wegen ähnlicher Straftaten polizeibekannt, hieß es.

