Stand: 13.11.2024 10:11 Uhr Falsche QR-Codes: Neue Betrugsmasche an Parkautomaten in Hannover

Die Stadt Hannover und die Polizei warnen vor einer neuen Betrugsmasche an Parkautomaten. Betrüger würden versuchen, persönliche Daten über die Parkapp des externen Betreibers "easypark" abzugreifen, heißt es. Den Angaben zufolge kleben sie über die richtigen QR-Codes zum Bezahlen einen neuen Sticker, der auf die gefälschte Internetseite "easypark.live" führt. Die dort eingegebenen Bankdaten greifen die Täter dann ab. Der Originalcode ist laut Stadt schlicht schwarz-weiß, die überklebten QR-Codes haben dagegen einen pinkfarbenen Rahmen und in der Mitte den Schriftzug "easypark". Mitarbeiter der Landeshauptstadt kontrollieren aktuell die Parkscheinautomaten und entfernen die falschen Aufkleber. Wer den Verdacht hat, Opfer dieser Betrugsmasche geworden zu sein, sollte sich an die örtliche Polizeidienststelle wenden. Die Landeshauptstadt Hannover hat Strafanzeige bei der Polizei gestellt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover