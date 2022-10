Falsche Polizisten: Razzia gegen mutmaßliche Betrüger in Hannover Stand: 05.10.2022 16:00 Uhr Die Polizei ermittelt gegen fünf junge Männer. Sie sollen sich als Polizisten ausgegeben und so eine Summe im hohen fünfstelligen Bereich erbeutet haben. Vier von ihnen kommen aus Hannover.

Die tatverdächtigen "falschen Polizisten" sind zwischen 17- und 21 Jahren alt. Auch gegen einen 19-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen wird ermittelt. Den Männern werden insgesamt 21 vollendete Taten vorgeworfen. Bei Wohnungsdurchsuchungen in Hannover und Grevenbroich wurden Ende September Mobiltelefone beschlagnahmt sowie Kleidung, die bei den jeweiligen Taten getragen worden sein soll.

Ermittlungen wegen Betrugs und Erpressung gegen "falsche Polizisten"

Vier der fünf mutmaßlichen Täter sind wieder auf freiem Fuß, ein 17-Jähriger wurde in einer Jugendstrafanstalt untergebracht. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Die Polizei Hannover ermittelt gegen die Männer wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs und Erpressung in Tateinheit mit Amtsanmaßung in mehreren Fällen.

