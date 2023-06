Stand: 19.06.2023 09:15 Uhr Fallschirm verheddert sich - Zugverkehr bei Hildesheim gestoppt

Ein Fallschirm hat vorübergehend den Zugverkehr zwischen Hildesheim und Hannover lahmgelegt. Er war auf die Gleise geflattert. Ein erfahrener Fallschirmspringer habe Probleme mit seinem verhedderten Hauptschirm gehabt, erklärt ein Sprecher der Bundespolizei in Hildesheim. Der Mann habe deshalb in 800 Metern Höhe seinen Reserveschirm ausgelöst und sich vom Hauptschirm getrennt. Er habe unverletzt außerhalb des Flugplatzes landen können. Der Hauptschirm sei auf die Gleise in der Nähe des Hildesheimer Hauptbahnhofs geflattert. Das habe ein Zeuge gesehen und die Polizei gerufen. Die Bundespolizei ließ daraufhin die Strecke nach Hannover sperren und entfernte den Schirm von den Gleisen. Zuerst sei nicht klar gewesen, ob jemand verletzt ist. Ein Fallschirm-Club in Hildesheim habe auf Nachfrage dann die sichere Landung des Fallschirmspringers bestätigt. Nach 20 Minuten konnte die Bundespolizei die Strecke wieder freigeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.06.2023 | 07:30 Uhr