Fahrschülerin wird bei Motorradunfall in Stadthagen schwer verletzt

Bei einer Fahrstunde ist eine 54-jährige Motorradfahrerin in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) schwer verletzt worden. Die Fahrschülerin geriet am Montagnachmittag nach Polizeiangaben wegen eines Fahrfehlers beim Abbiegen in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Auto eines 19-Jährigen zusammen und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.

