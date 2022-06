Stand: 24.06.2022 07:51 Uhr Fahrer von Schülertaxi bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall In Isernhagen in der Region Hannover ist der Fahrer eines Schülertaxis lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war das Auto mit drei Kindern an Bord am Donnerstagnachmittag gegen einen Baum gefahren. Eine Zehnjährige wurde leicht verletzt. Der 59-jährige Fahrer kam ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Mann wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über das Schülertaxi. Er musste nach dem Unfall wiederbelebt werden.

