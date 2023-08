Stand: 25.08.2023 11:03 Uhr Fahrer lässt Anhänger mit Schweinen zurück - Tiere überhitzen

Ein mit Schweinen beladener Viehtransporter hat in Rinteln im Landkreis Schaumburg einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat der von der Zugmaschine abgekoppelte Anhänger am Donnerstag über mehrere Stunden im Industriegebiet in der Sonne gestanden, ohne dass die Tiere mit Wasser versorgt worden waren. Der Fahrer der Zugmaschine war nicht vor Ort, er soll in der Zeit weitere Schweine auf einen Transporter geladen haben, die ebenfalls zum Schlachthof gefahren werden sollten. Wieso er die Schweine in der Sonne zurückließ, weit weit er sich von ihnen entfernte und wie viele weitere Höfe er in der Zeit angefahren hat, war bislang unklar. Eine Amtstierärztin stellte fest, dass die Tiere auf dem abgestellten Anhänger "signifikant geschwächt" waren. Aus diesem Grund wurde die Feuerwehr alarmiert, die die Tiere mit Wasser kühlte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Veterinäramt prüft nun zudem, inwiefern tierrechtliche Verstöße vorliegen. Hierzu werden unter anderem die Haltungs- und Wetterbedingungen sowie die Dauer, die die Tiere in der prallen Sonne verbracht haben, miteinbezogen.

