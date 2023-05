Stand: 30.05.2023 09:40 Uhr Fahndung nach Unfallflucht: Noch keine Hinweise zur Handschrift

Nach einem Unfall auf einem Parkplatz in Hameln und einem Zettelfund sucht die Polizei weiter nach dem flüchtigen Unfallverursacher. Die Beamten hatten das Foto von einem Zettel mit einer Entschuldigung und einer ungültigen Mobilfunknummer veröffentlicht, den mutmaßlich die gesuchte Person hinterließ. Bis Dienstagmorgen seien dazu noch keine Hinweise eingegangen, sagte ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte am Sonntag vor einer Woche auf einem Parkplatz vor dem Klütturm einen blauen Opel Crossland X beschädigt. Die Fahrerin entdeckte den Zettel, als sie zu ihrem Auto zurückkehrte. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich unter der Telefonnummer (05151) 93 32 22 bei der Polizei Hameln zu melden, wenn sie Hinweise zur Handschrift geben können.

