FFP2-Masken: Andrang vor Apotheken hält an Stand: 16.12.2020 16:42 Uhr Seit Dienstag bekommen Menschen über 60 und mit Vorerkrankungen kostenlose FFP2-Schutzmasken in Apotheken. In Niedersachsen war die Nachfrage riesig und hielt auch am erstes Tag des Lockdowns an.

Die Apotheken hatten lange Warteschlangen befürchtet. Die Realität hat diese aber offenbar noch übertroffen. Die Mitarbeiterin einer Apotheke in Hannover-Wettbergen sagte gegenüber NDR 1 Niedersachsen, dass 15 Minuten vor Geschäftsbeginn bereits um die 30 Menschen vor der Tür gestanden hätten. Bei einer NDR Umfrage unter Apotheken in Südniedersachsen am Dienstagvormittag sagte ein Befragter aus Osterode (Landkreis Göttingen): "Die Leute stehen Schlange bis auf die Straße, wir werden gestürmt." Man erwarte bereits eine Nachlieferung. In Einbeck (Landkreis Northeim) war die "erste Charge um 9.30 Uhr weg". Eine weitere Apotheke in Einbeck hatte "keine Ware bekommen". Dort werde die Lieferung erst Ende der Woche erwartet.

Niedersachsens Dezember-Bedarf liegt bei 7,5 Millionen Masken

Bundesgesundheitsminister Spahn hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass es ab heute kostenlose Masken für Risikogruppen gibt. Laut Plan sollten die Betroffenen sich drei Masken gegen die Vorlage des Personalausweises abholen.Der Apothekerverband Niedersachsen rechnet vor diesem Hintergrund mit einem Bedarf von 7,5 Millionen Stück - allein für Dezember. Frank Germeshausen, stellvertretender Verbandsvorstand aus Duderstadt (Landkreis Göttingen), rechnet mit einigen Startschwierigkeiten. Unter anderem gehe er davon aus, dass sich einige Menschen an unterschiedlichen Apotheken mehrfach anstellten. Das soll ab Januar besser werden, dann verschicken die Krankenkassen Coupons, die müssen dann gegen die FFP2-Masken eingetauscht werden.

