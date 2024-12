Stand: 21.12.2024 17:24 Uhr FDP und Linke küren Spitzenkandidaten für Bundestagswahl 2025

Christian Dürr soll die FDP Niedersachsen als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl führen. Das haben die Liberalen am Samstag bei einem Parteitag in Celle entschieden. Dürr sitzt seit 2017 für die FDP im Bundestag und ist seit dreieinhalb Jahren Fraktionsvorsitzender. Auch die Linke hat am Samstag ihre niedersächsische Spitzenkandidatin gekürt. Beim Landesparteitag in Hannover wurde Heidi Reichinnek auf Listenplatz 1 gewählt. Reichinnek ist aktuell Vorsitzende der Linken-Gruppe im Bundestag. Sie sei mit 96 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt worden, sagte ein Parteisprecher. FDP und Linke hoffen bei der Bundestagswahl im Februar über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen. Im aktuellen Deutschlandtrend stehen beide Parteien bei 3 Prozent.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl Die Linke