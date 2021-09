Stand: 16.09.2021 12:34 Uhr Experiment zu Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen soll starten

Die Stadt Hannover beteiligt sich an einem Tempo-30 Projekt der Region Hannover. Zeitungsberichten zufolge hat der Bauaussschuss am Mittwoch dafür gestimmt, dass auf drei Hauptverkehrsstraßen künftig Tempo 30 gilt. Betreffen soll das die Marienstraße, den Altenbekener Damm und die Wedekindstraße. Bei dem Projekt sollen Erkenntnisse gewonnen werden, wie sich das langsamere Fahren unter anderem auf Lärm, Schadstoffe und Unfallzahlen auswirkt. Es ist auf drei Jahre angelegt. In der Kommenden Woche muss der Verwaltungausschuss noch zustimmen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.09.2021 | 07:30 Uhr