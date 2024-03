Stand: 28.03.2024 09:32 Uhr Ex-"Hells Angels"-Boss Frank Hanebuth endgültig freigesprochen

Die Staatsanwaltschaft hat ihre Berufung gegen den Freispruch von Ex-"Hells Angels"-Boss Frank Hanebuth zurückgenommen. Das bestätigte Hanebuths Anwalt dem NDR Niedersachsen. Der Freispruch ist damit rechtsgültig. In dem Prozess vor dem Nationalen Gerichtshof in Madrid hatte die Staatsanwaltschaft dem früheren Präsidenten der "Hells Angels" Hannover unter anderem Geldwäsche, Bedrohung und illegalen Waffenbesitz vorgeworfen. Er soll die Straftaten als regionaler Chef der "Hells Angels" in den Jahren 2009 bis 2013 auf Mallorca begangen haben - vor allem an der Playa de Palma, dem berühmten "Ballermann". Hanebuth beteuerte immer seine Unschuld. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) über den Freispruch berichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.03.2024 | 13:30 Uhr