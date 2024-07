Stand: 16.07.2024 08:22 Uhr Evangelische Kirche lädt erstmals Missbrauchsopfer zu Treffen ein

Die evangelischen Kirchen und die Diakonie in Niedersachsen und Bremen laden Opfer sexualisierter Gewalt erstmals zu einem Treffen ein. Im Rahmen des Forums sollen Betroffene sich untereinander und mit Kirchenvertretern austauschen, teilte die Geschäftsstelle der künftigen Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) mit. Das Treffen soll den Angaben zufolge am 3. August unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Hannover stattfinden. Dabei soll auch über den Aufbau der geplanten Aufarbeitungskommission informiert werden und wie Betroffene dort mitarbeiten können. Zudem werde es möglich sein, mit Verantwortlichen aus Kirche und Diakonie über notwendige Schritte zu diskutieren, hieß es. Die Einladung richte sich an alle Menschen, die sexualisierte Gewalt in Kirche und Diakonie erfahren hätten, so die Geschäftsstelle der URAK. Sie sei nicht an den Wohnort oder den Ort der Tat gebunden und dürfe gerne weitergeleitet werden.

