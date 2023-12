Stand: 03.12.2023 08:54 Uhr Zahlreiche Pakete am Straßenrand entdeckt - Kartons teils geöffnet

Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Dienstag eine große Ansammlung von Paketen in Balge (Landkreis Nienburg) sichergestellt. Verkehrsteilnehmer waren demnach auf die Sendungen aufmerksam geworden, die in der Nähe des Wasserturms an der B6 abgelegt wurden. Wie die Polizei mitteilte, stammen die Pakete von einem großen Versandunternehmen, einige Kartons waren aufgerissen, andere noch ungeöffnet. Die Polizei hofft auf Hinweise von Anwohnern oder Verkehrsteilnehmern, die eventuell am Montag oder Dienstag das Tatfahrzeug oder verdächtige Personen gesehen haben könnten. Informationen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05021) 92 40 60 entgegen.

