Stand: 16.07.2022 10:47 Uhr Eschede: Millionenschaden nach Brand in Räuchereibetrieb

Am Samstagmorgen ist ein Produktionsgebäude eines Räuchereibetriebes in Eschede (Landkreis Celle) in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Löschversuche blieben erfolglos. Nach ersten Ermittlungen war ein Räucherofen in Brand geraten - warum, ist bislang unklar. Die Brandermittlungen dauern an. Das Gebäude wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Polizei schätzt, dass der Schaden in Millionenhöhe liegt. Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt. Aufgrund der Löscharbeiten war die B191 zwischen Eschede und Weyhausen am Samstagvormittag gesperrt.

