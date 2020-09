Stand: 24.09.2020 08:30 Uhr

Erste Warnstreiks in Niedersachsen beginnen

Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst erreicht Niedersachsen: Die Gewerkschaft ver.di hat für heute erste Aktionen angekündigt. In Verden sollen alle Beschäftigten von Stadt, Landkreis, Kreisstraßenmeisterei und Aller-Weser-Klinik ihre Arbeit niederlegen. Sie wollen sich um 10 Uhr zur einer Demonstration am Rathaus treffen. Die Gewerkschaft rechnet mit bis zu 150 Teilnehmern. Auch in Hildesheim soll es Aktionen geben, die aber nach Angaben der Gewerkschaft vermutlich keine Auswirkungen auf den Betrieb von Ämtern und Behörden haben werden.

Demonstranten wollen Lüneburger Rathaus umzingeln

Am Freitag haben sich 300 Menschen zu Protesten in Lüneburg angekündigt. Sie wollen das Rathaus symbolisch umzingeln - dort hat Oberbürgermeister Ulkrich Mädge (SPD) seinen Sitz. Er vertritt in der Tarifrunde die Arbeitgeber. Ver.di geht davon aus, dass die Folgen des Streiks in Lüneburg deutlich zu spüren sein werden. Unter anderem beteiligen sich Fachkräfte aus den zehn städtischen Kitas an dem Protest. Daher könnten an dem Tag nicht alle Kinder betreut werden, heißt es.

"Bürger müssen mit Einschränkungen rechnen"

"Geplant sind in den nächsten Tagen dezentrale Streiks unter Corona-Bedingungen", sagte ein Gewerkschaftssprecher. Bürger müssten mit Einschränkungen rechnen. Am Freitag soll nach NDR Informationen auch Osnabrück betroffen sein. In der kommenden Woche werden voraussichtlich die hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra bestreikt. Ein weiterer Schwerpunkt könnten die Krankenhäuser sein.

Nächste Verhandlungsrunde: Ende Oktober

Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber haben in den ersten zwei Verhandlungsrunden noch kein Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.

