Stand: 23.10.2024 14:59 Uhr Wegen Eintracht-Fanschal in Hannover bedroht: Verdächtiger gesucht

Die Polizei Hannover sucht nach einem Mann, der im Dezember 2023 gemeinsam mit zwei anderen Männern einen 21-Jährigen bedroht haben soll. Die Polizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung. Die Tat soll demnach am 2. Dezember 2023 passiert sein. Ein 21 Jahre alter Eintracht Braunschweig Fan war in Hannover auf dem Weihnachtsmarkt, als drei Männer ihm mit Gewalt drohten, wenn er nicht seinen Fanschal ablegen würde. Als ein Zeuge seine Hilfe anbot, flüchteten die drei, hieß es. Zwei Tatverdächtige, die damals 18 und 27 alt waren, konnten bereits identifiziert werden. Zum dritten Mann bittet die Polizei jetzt um Hinweise. Der Mann ist etwa 1,85 Meter groß und hager. Er trug bei der Tat eine helle Jeans, eine schwarze Jacke der Marke "The North Face", weiße Sportschuhe sowie ein graues Basecap mit dem Schriftzug "Dsquared Milano". Hinweise nimmt die Polizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 27 15 entgegen.

