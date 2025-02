Stand: 25.02.2025 07:26 Uhr Erneuter Brand in Alfeld: Wieder brennt ein Einfamilienhaus

In Alfeld (Landkreis Hildesheim) hat am späten Montagabend erneut ein Einfamilienhaus gebrannt. Ein Nachbar, der mit seinem Hund Gassi ging, bemerkte das Feuer gegen 22.45 Uhr, teilte die Polizei mit. Als die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises eintrafen, standen die erste Etage und der Dachstuhl demnach bereits in Flammen. Verletzt wurde niemand. Das Haus war den Angaben zufolge unbewohnt aber voll möbliert. Der Schaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Ob ein technischer Defekt Ursache für den Brand war, oder ob er vorsätzlich gelegt wurde, dazu ermittelt nun die Polizei. Erst am Sonntag hatte in Alfeld ein Einfamilienhaus gebrannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.02.2025 | 08:30 Uhr