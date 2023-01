Stand: 09.01.2023 08:27 Uhr "Erhebliche Gefahr": Wildschweine ziehen durch Barsinghausen

In Barsinghausen in der Region Hannover warnen die Behörden vor Wildschweinen. Anwohner hätten zuletzt eine Rotte in der Nordstadt gesehen, heißt es aus dem Rathaus. Jagdpächter und die Polizei gehen nach Angaben der Stadt davon aus, dass es sich um Muttertiere handelt. "Es besteht eine erhebliche Gefahr für die Bevölkerung, insbesondere dann, wenn die Personen zwischen Tiere der gesprengten Rotte geraten", schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Wer die Wildschweine sieht, solle umgehend die Polizei alarmieren und angeben, in welche Richtung die Tiere unterwegs sind.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.01.2023 | 06:30 Uhr