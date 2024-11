Stand: 11.11.2024 16:10 Uhr Erfolgsgeschichte: Soziales Modegeschäft in Hameln

Das"edelKreis"-Geschäft in der Hamelner Altstadt besteht seit fünf Jahren. In diesem Jahr wird der von Ehrenamtlichen betriebene Laden nach Angaben von Geschäftsführer Philipp Meyer rund 120.000 Euro für soziale Zwecke erwirtschaften. Träger der Einrichtung in Hameln ist der Kirchenkreis Hameln-Pyrmont. Mehr als 70 Ehrenamtliche, zum größten Teil Frauen, engagieren sich bei "edelKreis" in Hameln. Sie verkaufen vor allem gespendete hochwertige Bekleidungsstücke. Außerdem Schmuck und Bücher. "Der Erfolg ist umwerfend", so Mitinitiator Meyer. Das Geld fließt zu 90 Prozent in die Arbeit des Kirchenkreises, sagt die Diakoniebeauftragte Birgit Löhmann. So würden damit zum Beispiel steigende Kosten bei der Schuldner- und Suchtberatung aufgefangen. 10 Prozent des Gewinns vergeben die Ehrenamtlichen an Projekte, darunter auch nicht-kirchliche, die ihnen wichtig sind. Weitere Läden mit diesem Konzept gibt es in Hannover, Großburgwedel (Region Hannover) und Osnabrück.

