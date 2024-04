Stand: 09.04.2024 11:40 Uhr Erdkabel Rhein-Main-Link transportiert Strom durch Niedersachsen

Der Netzbetreiber Amprion will bis 2033 eine unterirdische Stromtrasse von der Wesermarsch an der Nordsee bis nach Südhessen bauen. Der rund 15 Milliarden Euro teure Rhein-Main-Link soll dann acht Millionen Menschen in Süddeutschland mit Windstrom von der Küste versorgen. Es werde eine bodenschonende Bauweise geben, um negative Auswirkungen für die Landwirtschaft weitgehend zu vermeiden, sagte eine Amprion-Sprecherin. In zahlreichen Info-Veranstaltungen von Bad Pyrmont im Süden Niedersachsens bis Ovelgönne und Elsfleth im Norden will der Konzern in diesen Tagen Bürgerinnen und Bürger über das Projekt informieren.

