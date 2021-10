Stand: 20.10.2021 19:12 Uhr Entsorger aha beendet Einsatz im Hochwassergebiet

Der kommunale Entsorger aha aus Hannover hat seinen Hilfseinsatz im Hochwassergebiet im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz beendet. Rund drei Monate nach dem schweren Hochwasser sei der örtliche Entsorger nun in der Lage, die weiteren Aufräumarbeiten mit eigenen Kräften und Dienstleistern zu bewältigen, so aha. Deshalb seien die Beschäftigten und Fahrzeuge des Abfallwirtschaftsbetriebes inzwischen zurück in Hannover. Die Freiwilligen von aha haben nach Unternehmensangaben insgesamt rund 14.500 Tonnen Abfälle aus dem Hochwassergebiet herausgefahren und zum Entsorgen gebracht - das ist laut aha mehr als im gesamten Kreis Ahrweiler normalerweise in einem ganzen Jahr an Hausmüll anfällt.

