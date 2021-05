Stand: 12.05.2021 07:44 Uhr Energiewende: Hannovers OB fordert Hilfen vom Bund

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat die Bundesregierung aufgefordert, die Kommunen bei der Energiewende finanziell zu unterstützen. Es seien zusätzliche finanzielle Impulse und nationale Strategien notwendig, schrieb der Grünen-Politiker laut der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" in einem Brief an Kanzleramts-Chef Helge Braun (CDU). Heute will das Bundeskabinett das neue Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen. Der Gesetzentwurf von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) sieht unter anderem strengere Vorgaben für den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 vor.

