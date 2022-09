Stand: 20.09.2022 11:17 Uhr Enercity baut Dach-Photovoltaikanlage mit 11.400 Modulen

Auf dem Dach einer Logistikhalle auf dem ehemaligen Expo-Gelände in Hannover entsteht derzeit eine Photovoltaikanlage mit mehr als 11.400 Modulen. Gebaut und betrieben wird sie vom kommunalen Versorger Enercity, laut Unternehmen handelt es sich um die derzeit größte Dach-Photovoltaikanlage in der Region Hannover. Den Angaben zufolge hat sie eine Gesamtleistung von knapp 4,7 Megawatt und soll künftig gut vier Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen. Gleichzeitig spare sie fast 1.900 Tonnen CO2 im Jahr ein, so ein Sprecher. Das entspreche dem durchschnittlichen Ausstoß von fast 1.400 Mittelklasse-Autos. Die Anlage soll noch im Herbst in Betrieb gehen.

