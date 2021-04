Stand: 18.04.2021 09:50 Uhr Eltze: Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 40-jährige am Sonnabendnachmittag zwischen Eltze in der Region Hannover und Wehnsen im Landkreis Peine unterwegs, als ein Auto auf die Bundesstraße einbog. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und ruft Zeugen auf, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden. Die B444 war am Sonnabend infolge des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.04.2021 | 07:00 Uhr