Stand: 31.03.2025 11:26 Uhr Eldagsen: 81-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Nach einem Unfall mit einem schwer verletzten Rentner im Springer Stadtteil Eldagsen (Region Hannover) sucht die Polizei Zeugen. Wie ein Sprecher mitteilt, wurde der 81-Jährige am Sonntagabend von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wollten der Senior und ein 91-jähriger Mann gegen 20.10 Uhr die Lange Straße in Höhe der Brückenstraße zu Fuß überqueren. Dabei habe ein aus Richtung Springe kommender dunkler Pkw den 81-Jährigen erfasst, zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Der Fahrer sei ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten in Richtung Alferde weitergefahren, heißt es von der Polizei. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Hinweise zu dem Unfall nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 entgegen.

