Stand: 26.05.2023 05:30 Uhr Einzelhandel: Ver.di ruft zu Warnstreiks in Hannover auf

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten vieler Geschäfte in der Landeshauptstadt zum Warnstreik aufgerufen. Von dem zweitägigen Arbeitskampf sind demnach unter anderem Primark, H&M und Zara sowie die Ikea-Filiale im Expo-Park in Hannover betroffen. Dort sollen die Beschäftigten am Freitag und am Samstag vor Pfingsten in den Warnstreik treten. Die Arbeitnehmervertreter fordern, den Stundenlohn im Einzelhandel um 2,50 Euro zu erhöhen. "Für eine Verkäuferin bedeutet das ein Gehaltsplus von 14 Prozent. Es geht bei dieser Auseinandersetzung um die Existenz unserer Mitglieder", heißt es von einem ver.di-Sprecher. Die Arbeitgeber hatten diese Forderungen zuletzt abgelehnt. Im Gegenzug boten sie unter anderem an, die Gehälter zunächst um drei Prozent und im kommenden Jahr noch einmal um zwei Prozent anzuheben. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 6. Juni geplant.

