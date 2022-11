Stand: 28.11.2022 11:06 Uhr Einsatz mit Atemschutz: Feuerwehr trainiert in Lehrte

Am Wochenende haben 120 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Lehrte (Region Hannover) in einer Brand-Simulationsanlage den Einsatz mit Atemschutzgeräten geübt. Bei der sogenannten Heißausbildung wurden nach Angaben der Feuerwehr in einer gasbetriebenen mobilen Übungsanlage unterschiedliche Szenarien nachgestellt. Da das Feuer durch einen Gasbrenner erzeugt wurde, hätte die Flamme zur Not jederzeit abgestellt werden können, hieß es. Die Übungen wurden von einem Überwachungsraum aus gesteuert. Das Training sollte den Angaben zufolge auch dazu beitragen, das Vorgehen beim Einsatz von Atemschutzgeräten zu vereinheitlichen.

