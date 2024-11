Stand: 21.11.2024 08:51 Uhr Einsatz für Kinderrechte: Hannover verleiht kommunalen Preis

In Hannover ist der kommunale Kinderrechtepreis 2024 verliehen worden. Damit wurden bereits zum zweiten Mal Initiativen der Kinder- und Jugendarbeit in der Region Hannover ausgezeichnet, die sich besonders für die Rechte von Kindern einsetzen. Laut Stadt Hannover gingen erste Preise an die Krippe Sutelstraße, an die Kindertagesstätte Am Weferlingser Weg aus Uetze/Hänigsen und an die Grundschule Vinnhorst. Die Preise seien mit jeweils 1.500 Euro dotiert. Über die Gewinner haben erstmals eine Erwachsenen-Jury und eine Kinder-Jury entschieden. Die prämierten Projekte zeichneten sich insbesondere dadurch aus, dass sie Beteiligung ermöglichen, Diskriminierung abbauen und die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen nachhaltig verbessern, heißt es. In diesem Jahr reichten 16 Institutionen ihre Bewerbungen ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover