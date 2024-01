Stand: 24.01.2024 19:37 Uhr EU finanziert Neubau von Eisenbahnbrücke in Hannover-Ahlem

Für den Ausbau von Eisenbahnstrecken, die auch militärisch genutzt werden sollen, soll Deutschland weitere 92 Millionen Euro an Fördermitteln aus dem EU-Gemeinschaftshaushalt erhalten. Wie die zuständige EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte, soll mit einem Teil des Geldes auch die Eisenbahnbrücke in Hannover-Ahlem erneuert werden. Außerdem werden zwei weitere Projekte in Deutschland gefördert. Zudem soll auch das Netz für den Personenverkehr verbessert werden, hieß es. Neben Deutschland sollen nach Angaben der Kommission noch 17 weitere EU-Staaten neue Fördermittel für den Ausbau von Transportinfrastruktur, die auch militärisch genutzt werden kann, bekommen. Insgesamt geht es demnach um einen Betrag in Höhe von 807 Millionen Euro.

