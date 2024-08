Stand: 13.08.2024 10:36 Uhr E-Bike-Fahrer nach Unfall schwer verletzt liegen gelassen?

In Sehnde (Region Hannover) ist ein 60-jähriger Mann bei einem Unfall mit einem E-Bike schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Zeuge den Mann am Samstagabend auf einer Kreisstraße gefunden und den Rettungsdienst gerufen. Der 60-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben eines Sprechers konnte die Polizei den Mann "aus medizinischen Gründen" bislang noch nicht befragen. Die Spuren am Unfallort und die Verletzungen des E-Bike-Fahrers weisen laut Verkehrsunfalldienst allerdings darauf hin, dass an dem Unfall weitere - noch unbekannte - Personen beteiligt waren. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

