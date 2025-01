Stand: 29.01.2025 09:45 Uhr E-Bike-Akku löst Brand in Mehrfamilienhaus in Hannover aus

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hannover ist am Dienstagnachmittag der Akku eines E-Bikes in Brand geraten. Gegen 16.40 Uhr bemerkten Bewohner des Mehrfamilienhauses im Stadtteil List den Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Die Flammen breiteten sich den Angaben zufolge auf mehrere Möbel im Flur der Einzimmerwohnung aus, der Brand konnte laut Feuerwehr aber schnell gelöscht werden. Die 27-jährige Mieterin rettete sich selbst ins Freie. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam sie mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Schaden auf rund 10.000 Euro. Warum der Akku in Flammen aufging, ist unklar.

