Stand: 29.08.2024 06:51 Uhr Drogen, Bargeld und Waffen beschlagnahmt - und zwei Affen

Bei einer Razzia gegen mutmaßliche Drogenhändler haben Einsatzkräfte von Landeskriminalamt und Zoll insgesamt 16 Objekte in Hannover und Salzgitter durchsucht. Dabei wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover fast 20 Kilogramm Drogen, mehrere Waffen, Goldschmuck und rund 45.000 Euro Bargeld beschlagnahmt - und zwei illegal gekaufte Affen sichergestellt. Wohnungen, Garagen und ein Gewerbebetrieb seien durchsucht worden, Schwerpunkt des Einsatzes am Dienstag sei die Landeshauptstadt gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Sie ermittelt gegen sieben Verdächtige: Ihnen wird vorgeworfen, im großen Stil mit Kokain, Cannabis und anderen Drogen gehandelt zu haben. Kopf der Bande sollen zwei 31 und 34 Jahre alte Männer sein. Der Jüngere wurde festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Nach dem Älteren wird gefahndet. Auch ein 21-Jähriger wurde festgenommen: In seinem Keller fanden die Ermittler größere Mengen Cannabis, Kokain und Amphetamin.

