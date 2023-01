Stand: 03.01.2023 11:42 Uhr Driften missglückt: Auto prallt in Rinteln gegen Baum

Ein 18 Jahre alter Mann ist im Landkreis Schaumburg mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Seine beiden 15 und 17 Jahre alten Mitfahrer wurden bei dem Unfall am Montagabend in Rinteln leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Alle drei kamen ins Krankenhaus. Nach Zeugenaussagen wollte der 18-Jährige kurz vor Mitternacht mit seinem Auto driften und verlor beim Schleudern die Kontrolle über den Wagen. Das Fahrzeug prallte gegen den Baum und fing Feuer. Zeugen und die Feuerwehr löschten den Brand. Das Auto wurde komplett zerstört.

