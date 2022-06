Stand: 23.06.2022 08:53 Uhr Drei Verletzte nach Auffahrunfall in Hameln

In Hameln sind am Mittwoch drei Menschen bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Eine Autofahrerin fuhr am Abend mit ihrem Wagen auf ein anderes auf und schob so insgesamt drei Autos ineinander, sagte ein Polizeisprecher. Drei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, war noch nicht klar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.06.2022 | 07:30 Uhr