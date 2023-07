Ein Festival für den Hund - von Akupunktur bis Zahnbürste Stand: 10.07.2023 15:05 Uhr Es gibt nichts, was es nicht gibt für den Hund. Das zeigt sich am Wochenende in Hannover: Beim Hunde-Festival Dog Days präsentieren sich Vereine, Experten und Verkäufer.

Mehr als 70 Ausstellerinnen und Aussteller sind nach Veranstalterangaben auf den Rasenflächen an der Stadionbrücke dabei. Darunter sind zahlreiche Vereine: Es geht um Rettungshunde und Assistenzhunde für Menschen im Rollstuhl, um Tierschutz und Tierrettung, Adoption und Unterstützung beeinträchtigter Tiere - auch manche Hunde benötigen eine Art Rollstuhl. Auf dem Festival werden zudem einige Hunderassen mit ihren Besonderheiten vorgestellt. Rassehunde werden Richtern präsentiert und wetteifern um den Titel.

Ninja Dog und mehr: Sportarten speziell für Hunde

Information für Hundebesitzerinnen und -besitzer nimmt ebenfalls großen Raum ein auf den Dog Days. Interessierte bekommen Tipps zur Erziehung der Tiere, zur Ernährung, medizinischen Behandlung und zur richtigen Beschäftigung von Hunden. Zum Beispiel durch Sport: Ninja Dog nennt sich eine Sportart, bei der Hunde Geräte erklimmen. Flyball heißt ein anderer Sport. Der Hund apportiert einen Ball - soweit nichts Neues. Beim Flyball überwindet er aber zuerst einen Hürden-Parcours. Und was bewegungsfreudige Hunde wohl immer begeistert, ist eine fliegende Frisbee-Scheibe.

Osteopathie und Akupunktur auch fürs Haustier

Haben Hunde aber Schmerzen oder Schwierigkeiten bei der Bewegung, gibt es mittlerweile ein enormes Behandlungsangebot für die Vierbeiner, darunter Akupunktur, Osteopathie und physikalische Gefäßtherapie. Hierüber können sich Herrchen und Frauchen auf den Dog Days beraten lassen, damit sie nicht auf unseriöse Geschäftemacher hereinfallen. Denn die gibt es nicht nur für Zweibeiner.

Dog Days: Hundeleben mit Pralinen, Eis und Bademantel

Auch beim Thema Ernährung gilt: Ein Hundeleben ist nicht mehr das, was es mal war. Immer neue Kreationen sollen dem besten Freund den Alltag versüßen. Laut Veranstalter wird bei den Dog Days einiges angeboten: "Von Dampfgegartem, Nachhaltigem, Spezialfutter und Nahrungsergänzungsmitteln bis hin zu selbstgemachten Hundepralinen, vegetarischen Hundekeksen oder Leberwurst-Eis." Spezielle Zahnbürsten sind auf dem Hundefestival ebenfalls im Angebot. Außerdem so einiges, was das Herz echter Hundeliebhaber höher schlagen lässt: personalisierte Accessoires, schicke Halsbänder und Leinen, Hundebademäntel und Warnwesten - um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Dog Days finden am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr auf dem Vereinsgelände des SC Elite in Hannover statt. Der Eintritt kostet 7 Euro.

