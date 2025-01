Döner-Imbiss in Hannover ausgebrannt: Feuer vorsätzlich gelegt? Stand: 22.01.2025 10:39 Uhr Nach einem Brand in einem Döner-Imbiss in Hannover haben Ermittler Spuren sichergestellt, die auf Brandstiftung hindeuten. Vor dem Brand hatte es einen explosionsartigen Knall gegeben.

Ermittler des Kriminaldauerdienstes Hannover (KDD) haben den vollständig ausgebrannten Imbiss in der Vahrenwalder Straße untersucht und Spuren sichergestellt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Diese deuteten darauf hin, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Ein Tatverdächtiger ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Hannover bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 10 95 55 5 zu melden.

Zeuge hört explosionsartigen Knall

Nach Angaben der Polizei war der Brand in dem Imbiss in der Nacht zu Montag gegen 3 Uhr nach einem explosionsartigen Knall ausgebrochen. Ein Zeuge hatte den Knall gehört und die Einsatzkräfte alarmiert, hieß es. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Vahrenwalder Straße, eine Hauptverkehrsachse in Hannover, war wegen der Löscharbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt gewesen.

