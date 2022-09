Stand: 27.09.2022 16:23 Uhr Documenta: Floß von Künstlerkollektiv bleibt in Rinteln

Auch nach dem Ende der Documenta in Kassel wird das Floß "citizenship" eines Künstlerkollektivs im Hafen von Rinteln (Landkreis Schaumburg) bleiben. Die Gruppe aus Berlin hatte geplant, das selbst gebaute Schiff mit Solarenergie und Muskelkraft bis zur Kunstschau zu bringen. Doch wegen des Niedrigwassers der Weser konnte das Floß ab Rinteln nicht mehr weiterfahren. Dort werde das Boot jetzt überwintern, sagte eine Sprecherin der Gruppe am Dienstag. Alle technischen Geräte wie die Solaranlage und die Außenbordmotoren wurden ausgebaut. Im Frühjahr verlässt das Floß dann Rinteln, um an einem anderen Ort als Plattform für Kunstaktionen zu dienen.

