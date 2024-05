Stand: 23.05.2024 14:26 Uhr Diebstahlserie: Polizei sucht Bilder von Überwachungskameras

Eine Diebstahlserie beschäftigt die Polizei in Winsen (Aller) im Landkreis Celle. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte an mindestens drei Tatorten Gegenstände gestohlen. Laut Polizei sind Fahrräder, Roller und Werkzeuge aus Schuppen und anderen Nebengebäuden entwendet worden. Der Polizei liegen zudem Hinweise vor, dass die Täter auch Grundstücke betraten, um sich dort umzusehen. Private Überwachungskameras könnten hier weitere Hinweise geben, heißt es. Deshalb bittet die Polizei Hausbesitzer, die Videos auf ihren Kameras zu überprüfen. Sollte dabei zu sehen sein, dass sich Unbefugte auf dem Grundstück aufgehalten haben, dann sollen Hausbesitzer das der Polizei unter der Telefonnummer (05143) 66 77 20 melden.

