Stand: 09.09.2024 11:15 Uhr Diebstahl? Mann schläft mit Motorsäge in Haltestelle in Garbsen

Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei einen schlafenden, mutmaßlichen Dieb in einer Bushaltestelle im Garbsener Ortsteil Meyenfeld (Region Hannover) gestellt. Ein Anwohner hatte die Polizei darüber informiert, dass der Mann in der Haltestelle liegt und laute Musik über sein Handy abspielt. Wie die Polizei mitteilte, lag neben dem Schlafenden eine schwarze Elektro-Motorsäge. Die Beamten weckten den Mann aus Hannover. Demnach gab er zunächst an, dass ein Fahrzeug mit Werkzeugen bei ihm angehalten habe und er sich eines habe aussuchen dürfen. Später behauptete der 34-Jährige, dass die Motorsäge von einem Anhänger in der Nähe stamme. Der mutmaßliche Dieb hatte außerdem eine Menge Bargeld dabei, so die Polizei. Auch dazu konnte er keinen plausiblen Grund nennen. Die Beamten beschlagnahmten das Geld und die Motorsäge und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Wer eine Motorsäge vermisst, soll sich bei der Polizei Garbsen unter der Telefonnummer (05131) 473 45 15 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.09.2024 | 06:30 Uhr