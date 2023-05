Stand: 17.05.2023 06:53 Uhr Deutscher Kita-Preis: Gleich zwei Gewinner aus Niedersachsen

Das Bündnis "AG Nordstadt" aus Hildesheim hat einen der beiden Hauptpreise beim Deutschen Kita-Preis erhalten. Es wurde in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung" ausgezeichnet und erhält 25.000 Euro Preisgeld. Damit werde die herausragende Wirkkraft des Bündnisses in dem von Armut und Migration geprägten Stadtteil gewürdigt, so die Jury. Der Preis wird vom Bundesfamilienministerium und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung vergeben: Besonders hoben sie die Zusammenarbeit mit Kinderärztinnen und -ärzten sowie der Uni Hildesheim hervor - und dass sich die Angebote nach den Wünschen und Bedürfnisse der Kinder und Familien richteten. Ebenfalls ausgezeichnet wurden die "Campuskinder" aus Hannover: Sie bekommen als Zweitplatzierte in der Kategorie "Kita des Jahres" ein Preisgeld von 10.000 Euro.

VIDEO: Kita-Preis: MHH-Kita Campuskinder belegt zweiten Platz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.05.2023 | 06:30 Uhr