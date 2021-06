Stand: 08.06.2021 07:43 Uhr Deutlich weniger Corona-Tests in Region Hannover

Einkaufen, Restaurantbesuche, Theaterabende - all das ist inzwischen in vielen Regionen wieder ohne negativen Coronatest möglich. Das merken auch die Testzentren: In der Region Hannover sind zwar noch knapp 240 in Betrieb, wenn die Inzidenz so niedrig bleibt, dürfte sich das aber wohl bald ändern. Mitte Mai hatten die Behörden rund um Hannover noch rund 270.000 Tests in der Woche gezählt. Zuletzt waren es weniger als 70.000 mehr. Die Region ruft die Bürger aber dazu auf, sich auch ohne Pflicht weiter kostenlos testen zu lassen. Ein Grund für den Rückgang der Infektionen seien die vielen Tests gewesen, so ein Sprecher. Dadurch habe man viele Infizierte ohne Symptome entdecken und Infektionsketten durchbrechen können.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.06.2021 | 06:30 Uhr