Stand: 25.09.2020 13:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Desinfektionsmittel im Getränk - Polizei ermittelt

In einer Schule in Langenhagen (Region Hannover) soll einem Mädchen Desinfektionsmittel in ihr Getränk gemischt worden sein. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Elfjährige habe bei dem Vorfall, der sich bereits am Montag ereignete, schnell gemerkt, dass etwas nicht stimmt und das Flüssige wieder ausgespuckt. Aufgrund Halsbeschwerden und Übelkeit sie wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde die Giftnotzentrale hinzugezogen, da sich die Symptome der jungen Patientin nicht erklären ließen. Mittlerweile soll es dem Mädchen den Angaben zu Folge wieder den Umständen entsprechend gut gehen. Die Polizei hat ein Verfahren wegen Körperverletzung gegen Unbekannt eröffnet. Weil der Vorfall erst nachträglich von der Familie des Kindes gemeldet wurde, konnten allerdings keine Spuren vor Ort gesichert werden, erklärte ein Polizeisprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.09.2020 | 12:00 Uhr