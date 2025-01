Stand: 03.01.2025 12:45 Uhr Dem Fachkräftemangel in Hannover entgegen wirken - mit neuer Idee

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Hannover sucht Lösungen für den Fachkräftemangel - und hat Anfang Januar ein "Welcome and Business Center" eröffnet. Ziel ist, arbeitssuchende Menschen und Unternehmen zusammenzubringen, sagt Silke Richter, die bei der IHK für Fachkräfte und Bildung zuständig ist. Dafür gebe es persönliche Beratungen und Informationsabende, an denen Berufe vorgestellt werden. So will die IHK unter anderem Menschen mit Migrationshintergrund den Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern. "Man kann auch ohne Ausbildung studieren, man kann sich beruflich weiterentwickeln. Ich glaube, das ist in anderen Ländern unbekannt. Deshalb wollen wir es den Leuten erklären", so Richter. In den kommenden fünf Jahren will die IHK Hannover nach eigenen Angaben rund vier Millionen Euro in die Fachkräfterekrutierung investieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Arbeitsmarkt