Datenschutzverstöße: 5,3 Millionen Euro Bußgelder für Firmen Stand: 06.06.2024 21:21 Uhr Wegen Datenschutzverstößen mussten Unternehmen in Niedersachsen im vergangenen Jahr Bußgelder in Höhe von insgesamt 5,3 Millionen Euro zahlen. KI wird zunehmend zur Herausforderung.

Die Landesdatenschutzbehörde registrierte 2023 insgesamt mehr als 1.300 Datenschutz-Verstöße, ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zu 2022. Das geht aus dem jährlichen Bericht der Behörde hervor, den der Landesdatenschutzbeauftragte Denis Lehmkemper am Donnerstag in Hannover vorstellte.

Kundendaten für Werbung weitergegeben

Ihm zufolge ging es dabei zum Beispiel um unzulässige Videokameras. Andere Beispiele: Eine Bank nutzte Kundendaten ohne Rechtsgrundlage für Werbung, ein anderes Unternehmen gab Daten von Mitarbeitenden an einen externen Dienstleister weiter.

Künstliche Intelligenz - Herausforderung für den Datenschutz

Lehmkemper sagte, beim Datenschutz sei mehr denn je zu tun, er werde komplexer. Vor allem die Neuerungen durch Künstliche Intelligenz (KI) stellten den Datenschutz vor neue Herausforderungen. Seit dem Erfolg von Textrobotern wie ChatGPT sei der Beratungsbedarf im Land immens gestiegen.

