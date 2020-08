Stand: 15.08.2020 09:42 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: TUI sagt Pauschalreisen nach Spanien ab

Das Auswärtige Amt hat wegen steigender Corona-Zahlen eine Reisewarnung für das spanische Festland und die Balearen ausgesprochen - mitten in der Urlaubszeit. Reisende müssen sich bei der Rückkehr nach Deutschland eines Corona-Tests unterziehen oder in eine 14-tägige Quarantäne treten. Die Entscheidung der Bundesregierung hat nicht nur Auswirkungen auf Reisende sondern auch auf Reiseveranstalter. TUI hat am Freitagabend unmittelbar auf die Nachricht aus Berlin reagiert und Pauschalreisen nach Spanien - mit Ausnahme der Kanarischen Inseln - abgesagt.

Corona: Mallorca zum Risikogebiet erklärt Hallo Niedersachsen - 14.08.2020 19:30 Uhr Spanien ist wieder zum Corona-Risikogebiet erklärt worden, darunter auch die Insel Mallorca. Markus Golla hört sich am Flughafen um, ob und welche Sorgen sich Reisende am Flughafen Hannover machen.







TUI bietet Umbuchungen für Spanienreisen an

Wie der weltweit größte Tourismuskonzern aus Hannover mitteilte, werde man den Reisenden Alternativbuchungen anbieten. Da nicht alle Kundenkontakte bekannt seien, stehe man mit Reisebüros in Verbindung. Für Urlauber in den betroffenen Feriengebieten biete TUI an, sie auf Wunsch früher als geplant nach Hause zu fliegen.

Tourismusverband warnt vor langfristigen Einschränkungen

Der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft bedauert die Entscheidung aus Berlin. Sie sei allerdings nachzuvollziehen, "da der Gesundheitsschutz die höchste Priorität für die Tourismusbranche hat", sagte Generalsekretär Michael Rabe. Er warnte vor einer längeren Einschränkung. Derartige Maßnahmen müssten vor dem Hintergrund der durch die Corona-Krise stark gebeutelten Tourismusbranche "tagesaktuell überprüft und bald möglichst zurückgenommen werden", so Rabe.

