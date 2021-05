Corona-Regeln: Dampfer dürfen nur am rechten Weserufer anlegen Stand: 20.05.2021 17:53 Uhr Die Ausflugsdampfer auf der Weser sind in die Saison gestartet - mit Hindernissen. Denn Anlegen dürfen sie nur auf der niedersächsischen Seite des Flusses, nicht in Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Der Grund dafür sind unterschiedliche Länderregeln in Bezug auf Corona. Bei Hann. Münden gehören die Orte an der linken Weserseite zu Hessen, rechts zu Niedersachsen. Ab Herstelle gehört die linke Weserseite zu Nordrhein-Westfalen (NRW). Das Problem sei, dass weder NRW noch Hessen die touristische Schifffahrt freigegeben haben, sagte Jörg Menze, Chef der Flotte "Weser" in Hameln, dem NDR in Niedersachsen.

Betrieb wirtschaftlich nicht sinnvoll

Aus diesem Grund fährt die Flotte "Weser" bisher nur im Raum Hameln - dort liegt sowohl die rechte als auch die linke Seite des Flusses auf niedersächsischem Gebiet. Zwischen Bad Karlshafen und Corvey ergebe es wirtschaftlich keinen Sinn, Dampfer fahren zu lassen, sagte Menze. "Es müsse alles zusammen geöffnet sein", fordert er.

Schiff bewegt sich nur auf östlicher Flussseite

Mike Förster steht mit seiner MS "Weserstein" bei Hann. Münden vor ähnlichen Problemen wie Menze in Hameln. Die Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Hessen liegt dort in der Mitte des Flusses - auf der einen Seite darf er fahren, auf der anderen ist es verboten. Abgelegt hat er trotzdem. Das Team habe wieder fahren wollen, sagte Förster. "Wir bewegen uns deshalb mit dem Schiff nur auf der östlichen, also der niedersächsischen Seite des Flusses."

Flotten-Chef sieht Testpflicht als Problem

Menze von "Flotte Weser" spricht von einem Verlustgeschäft. "Aber wir müssen jetzt endlich mal wieder Flagge zeigen, damit es weitergeht." Er hofft an Pfingsten auf einige Gäste. Die müssten sich aber an gewisse Regeln halten. "Das große Problem sehe ich zurzeit noch darin, dass die Leute vorher einen Test machen müssen, was viele nicht wollen", so Menze. Aber auch das Wetter sei derzeit problematisch. Aktuell stehen nur das Sonnendeck und das hintere Deck zur Verfügung. "Da können wir dann auch nur begrenzt drauf lassen", so Menze. Das große Geschäft bleibt für die Flotten-Betreiber also vorerst aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.05.2021 | 08:30 Uhr