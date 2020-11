Stand: 06.11.2020 14:40 Uhr Corona: Lehrte sperrt Bolzkäfige und Skateranlage

Die Stadt Lehrte (Region Hannover) verschärft die Maßnahmen zum Eindämmen der Corona-Pandemie. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben eines Stadtsprechers sind ab sofort die Skateranlage in Lehrte Süd, sowie die Bolzkäfige am Jugendzentrum Lehrte-Nord, Süd und Ahlten bis auf Weiteres gesperrt. Das soll helfen, das Ausbreiten des Virus zu verhindern, so der Sprecher. Insbesondere in Bolzkäfigen sei es nicht möglich, den nötigen Mindestabstand einzuhalten, deshalb sei dort das Infektionsrisiko höher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.11.2020 | 13:30 Uhr