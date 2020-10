Corona: Landesregierung stellt "Eskalationsplan" vor Stand: 05.10.2020 15:25 Uhr Um einen schnelleren Anstieg von Corona-Neuinfektionen zu verhindern, hat das Sozial- und Innenministerium ein Handlungskonzept erarbeitet - mit vier Szenarien, fünf Warnstufen und Empfehlungen.

Es biete allen örtlichen Behörden einen differenzierten Orientierungsrahmen für mögliche weitere Eskalationsstufen, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) bei der Vorstellung am Montag. "Im Mittelpunkt des Handlungskonzepts steht das Ziel, einen erneuten landesweiten Shutdown mit seinen erheblichen ökonomischen und sozialen Folgen möglichst zu vermeiden."

Corona-Ampel: Örtliche Ausbrüche bis Eskalation

Konkret gibt es sogenannte Grundszenarien:



grün - geringe örtliche Ausbrüche

gelb - begrenztes, aber stetiges Wachstum

orange - schwerere Hotspots

rot - massives und landesweit eskalierendes Infektionsgeschehen

Fünf Warnstufen - Blick auf Sieben-Tage-Inzidenz

Aus diesen Lagen werden laut Ministerium fünf Warnstufen definiert. 1 (normal), 2 (erhöht), 3 (stark), 4 (sehr stark) und 5 (eskalierend). "Sie empfehlen den Gesundheitsbehörden vor Ort anhand von Schwellenwerten bestimmte Handlungsansätze", heißt es weiter.

Download Download: Handlungskonzept zur Pandemie-Bekämpfung Mit Blick auf steigende Infektionszahlen hat das Land ein neues Konzept entwickelt. Hier können Sie es herunterladen. Download (1 MB)

Diese Stufen seien als Orientierungswerte gedacht und würden mit den zwischen Bund und Ländern vereinbarten Maßnahmen übereinstimmen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner, sei dabei wichtiger Maßstab. "Aktuell befindet sich Niedersachsen landesweit noch im Szenario "Grün" und in der Warnstufe 1, so das Ministerium.

Landesweite Einschränkungen nicht ausgeschlossen

Bis zu einer Inzidenz von 20 stünden vorbereitende Maßnahmen im Vordergrund, teilt die Landesregierung mit. Ab 20 gelten Stufen 2 und 3, also erhöht und stark, bei denen weitere Kontaktbeschränkungen und Restriktionen für private wie öffentliche Veranstaltungen geprüft werden könnten. "Bei einem sehr starken oder sogar eskalierenden Infektionsgeschehen der Stufen 4 und 5, ab 50 Infizierte je 100.000 Einwohnern in sieben Tagen, könnten dann gegebenenfalls zusätzlich örtliche, regionale oder im Extremfall landesweite Einschränkungen ergriffen werden."

