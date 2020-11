Corona-Hilferuf: Hildesheim findet zusätzliche Pflegekräfte Stand: 02.11.2020 11:51 Uhr Die Suche der Stadt Hildesheim und des Landkreises nach Pflegekräften trägt erste Früchte. Nach Angaben der Stadt haben sich bisher 44 Menschen beim Sozialamt gemeldet.

Angesichts mehrerer Corona-Ausbrüche in Seniorenheimen in Hildesheim-Himmelsthür und Sarstedt hatten die Kommunen einen gemeinsamen Aufruf gestartet, weil sich auch etliche Mitarbeitende in den betroffenen Einrichtungen mit dem Coronavirusangesteckt haben. Die Versorgung der Bewohner sei deswegen gefährdet, hieß es in dem Aufruf.

Videos 2 Min Corona kompakt: Computer simuliert Krankenhausauslastung Demnach wären ohne den Teil-Lockdown bereits am 29. November die Kliniken überfordert. (31.10.2020) 2 Min

Freiwillige sollen angestellt werden

Auf Nachfrage von NDR.de erklärte ein Sprecher der Stadt, dass sich 15 Pflegefachkräfte, 16 ungelernte Pflegekräfte sowie 13 Menschen ohne bisherige Erfahrungen in der Pflege beim Sozialamt gemeldet hätten. "Darüber sind wir sehr glücklich", sagte der Sprecher. Die betroffenen Einrichtungen würden jetzt mit den Freiwilligen in Kontakt treten und weitere Einzelheiten abklären. Laut Stadt sollen die Freiwilligen in den Einrichtungen angestellt werden.

Auch ehemalige Zivis und Studierende können sich melden

Der Aufruf richtet sich nicht nur an examinierte Pflegekräfte, Pflegehelferinnen und -helfer, Pflegeassistentinnen und -assistenten und medizinische Fachangestellte, sondern auch an ehemalige Zivildienstleistende oder Personen, die ihren Bundesfreiwilligendienst in der Pflege absolviert haben, sowie Studierende der Medizin, die ein entsprechendes Praktikum abgeleistet haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.11.2020 | 13:30 Uhr